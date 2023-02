Fan tố Grammys 2023 đối xử bất công với BTS

BTS một lần nữa thể hiện tầm ảnh hưởng toàn cầu khi nhận được hai đề cử tại Lễ trao giải GRAMMY lần thứ 65 (2023 GRAMMYs): Video âm nhạc hay nhất cho Yet To Come và Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc Pop xuất sắc nhất cho ca khúc hợp tác My Universe cùng Coldplay.



BTS trong mv Yet To Come

Dù đại diện Hàn Quốc không giành được giải thưởng nào nhưng người hâm mộ của họ vẫn đưa tên nhóm phủ sóng khắp mạng xã hội khi Grammy 2023 diễn ra thông qua hashtag 'BTS ARE UNTOUCHABLE' (tạm dịch: Không thể đụng đến BTS).