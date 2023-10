Fan tin tưởng Jennie không chia tay công ty chủ quản

Theo YG Entertainment, You & Me là sản phẩm âm nhạc Jennie tri ân người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm. Ngoài ra, bìa You & Me được vẽ minh họa bởi Naoko Takeuchi - họa sĩ nổi tiếng của bộ truyện Thủy thủ mặt trăng.

Đầu tháng 10, Jennie ra mắt MV cá nhân mang tên You & Me và công bố các hoạt động cá nhân. You & Me là sản phẩm âm nhạc riêng thứ hai của Jennie và được phát hành ngay sau chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink của nhóm.

You & Me được phát hành dưới nhiều phiên bản khác nhau như video trình diễn vũ đạo, video trình diễn được dựng lại khi kết hợp tất cả sân khấu solo của Jennie trong chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink và video phiên bản Coachella bên cạnh bản gốc.

Mới đây, YG Entertaimenet còn đăng tải thêm video Jennie hát You & Me theo phong cách nhạc Jazz.



Jennie vừa trình làng MV "You & Me" và gặt hái nhiều thành công (Ảnh: News).

Sau hơn một tuần ra mắt, You & Me gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Tính tới ngày 17/10 (giờ Việt Nam), ca khúc này xuất hiện trong Top 10 của 2 bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu Billboard Global 200 (bao gồm Mỹ) và Billboard Global Excl. U.S (không bao gồm Mỹ).

Với thành tích này, Jennie và Rosé (thành viên Blackpink) là hai nữ nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) duy nhất đứng Top 1 Billboard Global Excl. U.S. Năm 2021, ca khúc On The Ground của Rosé ra mắt Top 1 cả hai bảng xếp hạng Billboard toàn cầu.

Đến nay, Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop duy nhất có tất cả thành viên lọt vào Top 2 của bảng xếp hạng Billboard Global Excl. U.S. và Top 10 Billboard Global 200 với tư cách nghệ sĩ solo.

You & Me cũng lọt Top 78 bảng xếp hạng âm nhạc Spotify Daily Chart US (Mỹ) ngày đầu tiên ra mắt với 504.000 lượt nghe. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày có mặt trong bảng xếp hạng này, You & Me đã bị loại.