Fan tha thứ cho Đông Nhi sau status đe nẹt lúc 3h sáng

Đồng thời, để xoa dịu tinh thần Đông Nhi, fan cũng gửi tặng ca khúc "We Belong Together" tới nữ ca sĩ và mong cô có thể nhẹ lòng sau sự việc lần này vì đôi bên đã đẩy đi ngoài tầm kiểm soát.

Điều này khiến Đông Nhi bật khóc nức nở trong vòng tay fan ngay tại hậu trường đêm nhạc.

Đông Nhi bật khóc nức nở khi nghe fan hát "We Belong Together"



Hiện tại những động thái xoay quanh vợ chồng Đông Nhi đang nhận được sự quan tâm cực lớn của netizen.

Thu Hà (t/h)

Theo Vietnamnet