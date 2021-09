Fan thả icon phẫn nộ đỏ lòm show 'Running Man' chỉ vì khen Jack

Theo đó, trong tập đầu tiên, các thành viên Trương Giang, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc phải cùng hợp sức thực hiện một thử thách để "giải cứu" 1 thành viên mới.

Và khi thử thách hoàn tất, bức rèm được hạ xuống thì Jack đã xuất hiện theo cách... không mấy bất ngờ cho lắm! Nhưng điều khiến netizen cảm thấy khó chịu đó là cách chương trình giới thiệu về Jack.

Ngay sau khi Jack xuất hiện trong sự chào đón của các thành viên Running Man Vietnam, chương trình phát một đoạn clip ngắn để giới thiệu Jack trên nền nhạc sôi động Là 1 Thằng Con Trai.

Chương trình dùng nhiều từ "có cánh" để giới thiệu nam ca sĩ sinh năm 1997: "Chàng ca sĩ đa tài với nhiều bản hit độc đáo", "Khả năng sáng tác thần sầu",...