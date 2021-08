Fan Taylor Swift đòi 'cất poster' Ariana Grande vì góp giọng với kẻ thù

Mới đây, sau 7749 loạt drama "hâm nóng" đầy quái chiêu, Kanye West cũng đã chính thức cho ra mắt album phòng thu Donda một cách hoàn toàn bất ngờ sau khi liên tục dời thời điểm phát hành theo cách đầy thị phi.

Tất nhiên, đời tư Kanye West lắm drama nhưng cũng khó có thể phủ nhận chất lượng âm nhạc của anh, thực sự ứng với câu "lắm tài nhiều tật".

Trong album Donda vừa phát hành, công chúng đổ dồn sự chú ý vào track thứ 15, cũng có tên Donda và đặt nghi vấn: phần background vocal trong ca khúc này do chính Ariana Grande thể hiện?