Fan suy đoán danh tính MC sẽ trở thành chủ hôn trong hôn lễ thế kỷ của Son Ye Jin và Hyun Bin: MC Quốc dân nổi tiếng với nhân cách vàng

Trước khi tuyên bố kết hôn, Son Ye Jin đã xuất hiện trong chương trình Yoo Quiz On The Block với tư cách khách mời để quảng bá cho bộ phim mới. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi phải quảng bá cho bộ phim truyền hình mới. Khi được hỏi muốn xuất hiện trên chương trình nào, tôi nói rằng mình sẽ tham gia Yoo Quiz On The Block. Vì đây là show của Jae Suk nên tôi chắc chắn phải tham gia chương trình". Trong chương trình, nữ diễn viên tiết lộ tình bạn với MC quốc dân Yoo Jae Suk khi chia sẻ cả hai từng hợp tác với nhau trong nhiều chương trình giải trí.