Fan phẫn nộ vì Lisa (BlackPink) bị ghép mặt vào clip múa thoát y

Thấy khuôn mặt Lisa xuất hiện trong khoảnh khắc giật tung áo sơ mi trắng để lộ bộ bodysuit khiêu gợi khiến người xem có phản ứng trái chiều. Trong đó, không ít người chỉ trích Lisa vì vũ đạo quá táo bạo và gợi dục so với tư cách idol Kpop.

Lisa bị ghép mặt vào clip múa thoát y.

Tuy nhiên, người hâm mộ phát hiện đó chỉ là clip giả. Ai đó đã lấy video cũ của Crazy Horse và dùng trí tuệ nhân tạo (AI) dán khuôn mặt em út BlackPink lên. Đoạn video gốc cũng nhanh chóng được tìm ra. Fan bày tỏ sự giận dữ trước hành vi sai trái, truyền thông bẩn nhắm vào giọng ca Money gây ảnh hưởng tiêu cực đến nữ idol.