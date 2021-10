Fan nhiệt tình ship cặp đôi 'chú cháu' trong 'My Name'

Trong phim, Han So Hee có mối quan hệ tình cảm và cảnh nóng với nam thần 6 múi Ahn Bo Hyun, tuy nhiên khán giả xem xong lại muốn 'đẩy thuyền' Han So Hee với nam diễn viên kỳ cựu Park Hee Soon khi hai thế hệ diễn viên có phản ứng hóa học khá tuyệt.

My Name - bộ phim hình sự bạo lực vẫn đang đứng chễm chệ trên top Netflix và hoàn toàn xứng đáng trở thành bộ phim Hàn tiếp theo của Netflix gây bão thế giới sau Squid game.

Trong phim, Park Hee Soon thủ vai tay trùm xã hội đen khét tiếng, nuôi dậy nhân vật của Han So Hee trở thành một cỗ máy chiến đấu không bao giờ biết đầu hàng, giữa họ đã hình thành mối liên kết đặc biệt cùng sự quan tâm lẫn nhau.

Cả hai nhân vật đều tỏ ra lạnh lùng, vô cảm nhưng mỗi khi đối phương gặp nguy hiểm, lại không ngại xả thân vì họ. Dù kết cục bộ phim là rất đau đớn nhưng những người xem My Name đều gật gù công nhận rằng, Han So Hee và Park Hee Soon đã phối hợp với nhau rất tốt.