Fan lũ lượt quay lưng sau màn đáp trả gay gắt từ Đông Nhi

Cùng ngày, trên trang fanpage của 6th Sense Entertainment cũng khẳng định kênh YouTube FC Đông Nhi là do công ty thành lập vào năm 2021. Tuy nhiên, do vấn đề bản quyền và các phát sinh dẫn đến sự sai lệch so với mục đích thành lập ban đầu nên công ty quyết định đóng kênh này.

Tuy nhiên, cách xử lý của Đông Nhi đã tạo nên phản ứng ngược. Hầu hết, những khán giả yêu quý cô đều bày tỏ sự thất vọng với thái độ của nữ ca sĩ.

Thậm chí, có hàng loạt fan của Đông Nhi thẳng thắn tuyên bố "quay lưng" vì sau khi đọc những dòng chia sẻ của thần tượng.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Nếu bài đăng này do chính tay chị viết và đúng những gì chị suy nghĩ, thì em không còn gì để nói nữa. Hoàn toàn thất vọng

- Đọc mà không tin nổi thần tượng của mình lại viết như thế

- Đọc thấy tủi thân thay cho bạn kia quá. Dành cả tuổi thanh xuân cho thần tượng để nhận lại những lời như thế này. Cay đắng!

- Lần trước chị cũng nói “không cùng chí hướng thì rời đi”. Lần này chị chửi ngược fan luôn. Em chưa thấy bạn fan nào dùng lời lẽ lăng mạ hay xúc phạm chị, nhưng những dòng chị viết ở đây khiến rất nhiều bạn fan lâu năm như em thấy tổn thương