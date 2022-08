Fan Jisoo chỉ trích Jennie trước thềm comeback, chuyện gì đây?

Do cả 4 thành viên đều có độ nhận diện cá nhân cao, BLACKPINK nổi tiếng là một nhóm có nhiều fan only. Không ít lần fan only của các thành viên trong nhóm công khai đẩy trend hay bình luận tiêu cực về những người còn lại.

Bất chấp hành động quá khích của fan only, Jisoo và Jennie vẫn là cặp chị em thân thiết

Với lịch phát hành Pink Venom chỉ còn cách 4 ngày, các BLINK đang kêu gọi fan only bình tĩnh và đoàn kết để cùng nhau nâng cao thành tích chung cho cả nhóm.

