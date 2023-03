Fan đi xem BLACKPINK ở Malaysia lập kỷ lục tiếng hò reo to ra sao?

Your browser does not support the video tag.

Tuy không có thiết bị nào đo chính xác cường độ âm thanh vang ra từ sân Bukit Jalil nhưng những "nhân chứng" như trên đã cho thấy các BLINKs lập kỷ lục về âm lượng rồi.

Nhưng nói cho cùng thì cũng không ai trách móc nặng nề gì cả, vì nếu chúng ta thích một nhóm nhạc và được đi xem họ biểu diễn thì chúng ta cũng sẽ hò reo hết mình như thế thôi.

Theo Tiền Phong