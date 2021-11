Fan cuồng giết chết huyền thoại âm nhạc để luôn được nhắc đến bên cạnh idol

Mùa đông năm 1980, khi khắp nước Mỹ ngập tràn trong không khí Giáng sinh ấm cúng kề cận thì một nỗi kinh hoàng với tất cả những ai là fan của nhóm nhạc nam huyền thoại - The Beatles, xảy đến.

Đêm đông lạnh lẽo ngày 8/12 năm ấy, gã điên cuồng Mark David Chapman bị cho là có vấn đề về tâm thần đã nổ súng ám sát John Lennon, cựu thành viên The Beatles, là một nghệ sĩ tài năng và nhà hoạt động hoà bình nổi tiếng ngay tại The Dakota, căn hộ của nghệ sĩ quá cố nằm ở khu Manhattan, New York. Vụ ám sát làm truyền thông nước Mỹ bùng nổ và khán giả hâm mộ The Beatles chìm trong đau thương.



Vợ chồng cố nghệ sĩ John Lennon chụp hình tại căn hộ của mình, nơi Lennon ngã xuống trước khi vụ thảm sát xảy ra 2 tuần