Fan cứng cũng chưa chắc biết hết 10 bộ phim mà Jungkook (BTS) từng 'cameo': Khi biên kịch drama cũng không cưỡng lại được sức hút của 'maknae vàng'

Drama BL (boy love) " Peach of Time " chính là bộ phim truyền hình gần đây nhất có đề cập đến Jungkook . Trong một tập phim, nhân vật do nữ diễn viên Ahn Da Bi thủ vai được các chàng trai hỏi xin số điện thoại khi đang phục vụ cà phê. Sau khi từ chối, cô đã tiết lộ mẫu hình lý tưởng của mình, nhưng các chàng trai lại khẳng định không có ai như vậy tồn tại trên đời. Ngay lập tức, nhân vật của Ahn Da Bi liền tuyên bố: "Có chứ! Jungkook của BTS đấy".

Một trong những "bom tấn" đình đám nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong những năm gần đây - "Crash Landing on You", cũng từng đề cập đến Jungkook. Trong tập 7, nhân vật do Son Ye Jin thủ vai có dịp gặp gỡ một cô gái ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Cô gái này đã tiết lộ rằng cô là một ARMY và bias của cô chính là Jungkook.

3. Hospital Playlist

Lần "xuất hiện" trong "Hospital Playlist" có lẽ cũng là một trong những màn "cameo" đáng yêu nhất của Jungkook. Trong tập 9, nhân vật bác sĩ Ik Jun (do Jo Jung Suk thủ vai) đã cầm một cốc cà phê Babinski Cold Brew. Khi camera zoom gần hơn vào cốc cà phê của Ik Jun, khán giả có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook cùng với 2 thành viên BTS khác là Suga và Jin xuất hiện trên đó.

4. Blessings of the Sea

Trong "Blessings of the Sea", Jungkookmột lần nữa được đề cập đến nhờ visual nổi bật của anh. Trong một tập phim, một nhân vật nam nói rằng mình có những người bạn rất điển trai và sẵn lòng sắp xếp một cuộc gặp gỡ với họ. Khi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa, nhân vật này thậm chí còn khẳng định rằng một trong số họ trông giống hệt Jungkook.

5. Common Siblings