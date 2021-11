Fan BTS, TXT và ENHYPEN đồng loạt 'hoảng loạn' khi HYBE gia nhập Wattpad: Tưởng nói đùa mà làm thật khiến ai nấy đều 'dở khóc dở cười'

Vào hôm nay (3/11), HYBE Labels đã đăng tải video '2021 HYBE Briefing With Community' để chia sẻ những định hướng và kế hoạch hoạt động của công ty. Đáng chú ý, HYBE cũng công bố kế hoạch hợp tác cùng Naver Webtoon để phát hành bốn bộ truyện riêng cho nghệ sĩ HYBE trong năm 2021, bao gồm BTS, TXT, ENHYPEN và nhóm nữ sắp debut.

Cả bốn câu chuyện này sẽ được đăng tải các chương đồng thời ở cả 2 định dạng là webtoon trên Naver Webtoon, và web novel (tiểu thuyết mạng) đăng trên Wattpad (Wattpad hiện đang thuộc sở hữu của Naver). Sau khi nghe thông tin này, nhiều fan đã vừa phấn khích nhưng cũng vừa hoang mang khi họ nghe thấy cái tên Wattpad xuất hiện. Liệu điều gì đã xảy ra?

Những bộ truyện giả tưởng của BTS, TXT và ENHYPEN sẽ được phát hành trên cả Naver Webtoon lẫn Wattpad

Cụ thể ngoài phiên bản webtoon, sẽ có thêm phiên bản web novel của '7Fates: CHAKHO' (BTS), 'The Star Seekers' (TXT), 'Dark Moon: The Blood Altar' (ENHYPEN), 'Crimson Heart' (nhóm nữ chưa debut) được đăng tải trên Wattpad. Sau đó tài khoản chính thức của Wattpad cũng xác nhận và đăng hình ảnh quảng bá trước 3 bộ web novel của BTS, TXT và ENHYPEN.