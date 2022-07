Fan aespa và nhà YG nhận loạt tin vui ngay ngày đầu tháng 7

Cũng trong sáng 1 tháng 7, người hâm mộ SM Entertainment đón nhận tin vui khi nhóm nhạc nữ mới nhất của công ty - aespa sẽ dự khai mạc Diễn đàn Cấp cao về Phát triển Bền vững năm 2022 do Đại hội đồng Liên Quốc tổ chức tại New York vào ngày 5 tháng 7 (giờ New York). Đây là một diễn đàn thường niên, được tổ chức từ năm 2016 và là sự kiện quốc tế hàng đầu về các Mục tiêu Phát triển (SDGs).



Truyền thông Hàn đưa tin aespa sẽ đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu về chủ đề "Next Generation to the Next Level" (tạm dịch: Thế hệ mới đến Đẳng cấp mới). Ngoài ra, nhóm còn biểu diễn bản hit Next Level tại diễn đàn.

Như Quỳnh

Theo Vietnamnet