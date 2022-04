Facebooker Đặng Như Quỳnh có thể đối diện mức án nào?

Ngày 15/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam ông Đặng Như Quỳnh (SN 1980, ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Trả lời PV VTC News, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội), với tội danh trên, Facebooker Đặng Như Quỳnh có thể đối diện mức án cao nhất 7 năm tù giam.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, mọi công dân đều có quyền bày tỏ quan điểm thái độ của mình về các vấn đề xã hội, có quyền đánh giá bình luận về một sự kiện. Việc bày tỏ quan điểm thái độ có thể được thực hiện trực tiếp trong đời sống xã hội hoặc bày tỏ trên mạng xã hội. Tuy nhiên việc bày tỏ quan điểm thái độ của mình về các vấn đề xã hội không được quy chụp, suy diễn, đưa ra những thông tin sai sự thật, thiếu căn cứ, kết tội người khác.