Facebook, Google, TikTok đã nộp bao nhiêu tiền thuế ở Việt Nam?

Cổng Dữ liệu thông tin thương mại điện tử đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra, Cổng Dữ liệu thông tin thương mại điện tử cũng tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử chưa thực hiện khai thuế thay cho cá nhân.

Về tình hình thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho hay, trong năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán phát lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh (vượt 240.500 tỷ đồng), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.064.657 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán pháp lệnh (vượt 149.657 tỷ đồng), tăng 5,3% so với thực hiện năm 2021.