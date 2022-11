Facebook, Google ngấm đòn tài chính

Cụ thể, Zuckerberg nói “doanh thu là một yếu tố, nhưng không phải là yếu tố chính thúc đẩy”. Sau các nỗ lực R&D trị giá hàng chục tỷ USD của Meta, nhiều nhà đầu tư cảm thấy đây không phải thông tin dễ nghe. Zuckerberg tiếp tục nói về “trải nghiệm xã hội tuyệt vời nhất” và “một trải nghiệm rất sâu sắc” mà không đưa ra được các kịch bản kinh doanh đem lại doanh thu.

Meta có kế hoạch chi 34- 39 tỷ USD vào năm 2023 cho các trung tâm dữ liệu, máy chủ, cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo, tăng 32- 33 tỷ USD trong năm nay.

Doanh thu của Meta đã giảm trong 2 quý vừa qua trong khi chi tiêu tăng, vì thế dòng tiền tự do của công ty này đã giảm mạnh, Scott Kessler, nhà phân tích tại Third Bridge, lưu ý. Trong quý III, dòng tiền tự do của Meta là 173 triệu USD so với 9,5 tỷ USD một năm trước.

“Xu hướng này cực kỳ đáng sợ”, Kessler viết trong một lưu ý cho khách hàng.

Tuy nhiên, Zuckerberg gần như là "vua" của Meta và không cần phải lắng nghe bất kỳ ai. Thậm chí một số nhân viên Meta nói rằng chiến lược xây dựng vũ trụ ảo là chiến lược "làm Mark vui". Các giám đốc điều hành của Google cũng tương tự.

Những giám đốc điều hành này đã xây dựng công ty công nghệ tỷ đô ở Thung lũng Silicon trong khi phớt lờ những lời khuyên về an toàn của Phố Wall. Nhưng giờ đây, những công ty này đã trưởng thành và đang đối mặt với những thử thách lớn nhất, cổ phiếu sụt giảm theo từng ngày và theo đó là cơ hội thu hút nhân tài nhờ trả lương bằng cổ phần.

Các nhà đầu tư cho rằng đã đến lúc các gã khổng lồ công nghệ cần lắng nghe và nhìn nhận rủi ro.