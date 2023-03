F88 học theo mô hình kinh doanh của ai?

Hiện tại, một thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 là ông J.Alan Barron. Vị này từng làm Giám đốc điều hành tại Công ty Dịch vụ tài chính First Cash Financial của Mỹ.

Mới đây, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở và các chi nhánh của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 tại TPHCM. Cơ quan chức năng nghi ngờ công ty này thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

Hai cổ đông chính của NTL gồm Bank of Ayudhya (Bank of Ayudhya Public Company Limited) của Thái Lan giữ 30% vốn cổ phần, Công ty Siam Asia Credit Access (Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.) của Singapore giữ 25% vốn.

Nguồn thu của NTL đến từ cho vay và làm đại lý bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Theo thông tin từ website, NTL tập trung vào nhóm khách hàng dưới chuẩn và cung cấp các sản phẩm tài chính nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản cho khách hàng.

Tính đến ngày 31/12/2021, công ty này có 1.286 chi nhánh tại 74 tỉnh của Thái Lan và hệ thống dịch vụ trực tuyến.

NTL cho vay cầm cố 3 mảng gồm: Vay thế chấp sở hữu xe bao gồm ô tô, xe máy, cho vay thuê mua xe tải đã qua sử dụng, cho vay thông qua thẻ rút tiền mặt.