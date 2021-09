F0 tự test thành thục và điều trị khỏi COVID-19 tại nhà

Cảm nhận rõ sức khỏe của mình bình thường như khi chưa nhiễm COVID-19, chiều 20/9, anh Châu thổ lộ rằng: Uống thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế kèm theo xông nước lá tôi thấy cũng có hiệu nghiệm. Bên cạnh đó các số điện thoại của nhân viên y tế, trạm y tế phải ghi chép sẵn để gọi bất cứ khi nào có bất thường. Cùng với đó thì thường xuyên xem các tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch và điều trị ở nhà giúp mình tự tin hơn. Không lo âu nữa thì bệnh nó nhanh khỏi. Không chỉ bản thân mà một số người nhà của tôi cũng đã có thể tự test nhanh với COVID-19 để tự quản lý sức khỏe của mình được tốt hơn.

Your browser does not support the video tag.