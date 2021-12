F0 trong ngày đứng đầu cả nước, Cà Mau kích hoạt thêm bệnh viện dã chiến

Your browser does not support the audio element.

Tối 14/12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, cho biết trong ngày có 1.011 ca mắc Covid-19. Đây là con số kỷ lục một ngày của tỉnh này từ khi dịch Covid-19 xảy ra cho đến nay.

Trong đó, có 7 ca được ghi nhận từ ngoài tỉnh trở về địa phương và 1.004 ca ghi nhận trong tỉnh. Đáng chú ý, có đến 859 ca cộng đồng, hầu hết ở các huyện, riêng TP Cà Mau có đến 611 ca.

Những ngày qua, địa bàn TP Cà Mau số ca mắc luôn dẫn đầu so với 8 huyện còn lại khi chiếm hơn một nửa. Từ ngày 9/12, lần đầu tiên toàn bộ TP Cà Mau là vùng cam (17 xã, phường) và kéo dài cấp độ dịch này cho đến nay.