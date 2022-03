F0 tốn kém test vì căn cứ vạch đậm hay nhạt để kiểm tra sức khoẻ liên tục

BS Phạm Hùng Vân – Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TPHCM cho biết: “Việc sử dụng kit test lên vạch đậm hay nhạt không thể hiện bệnh nặng hay không, mà nó thể hiện là tải lượng virus trong cơ thể nhiều hay ít. Và những kết quả 2 vạch đậm hay nhạt còn phụ thuộc vào que test của nhà sản xuất khác nhau. Trong quá trình người dân lấy mẫu test, kỹ thuật lấy rất quan trọng đúng kỹ thuật thì kết quả chính xác hơn”.

Test nhanh tại nhà cách thực hiện đơn giản, nhanh cho kết quả nên đang là phương pháp được nhiều người áp dụng để phát hiện virus SARS-CoV-2.

Trên khay của bộ test nhanh có vạch C (Control line) là vạch chứng. Nếu sau khi bạn nhỏ mẫu vạch này hiển thị màu đỏ, chứng tỏ kit test hoạt động bình thường. Do đó, vạch C sẽ luôn hiển lên khi khay test đã thấm đủ lượng dịch mẫu. Đồng thời, nếu kết quả xét nghiệm chỉ hiển thị ở vị trí C, có nghĩa là bạn âm tính tại thời điểm thực hiện, tức không bị nhiễm virus SARS-CoV-2.