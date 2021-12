F0 tăng nhanh, lực lượng y tế quận Đống Đa-Hà Nội hoạt động "hết công suất"

Để ứng phó với số ca F0 tăng nhanh, chiều 14.12, quận Đống Đa sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với 600 giường. Cơ sở thu dung này được đặt tại khu ký túc xá của Đại học Thủy Lợi. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ/không triệu chứng không đủ điều kiện điều trị tại nhà.

Các đơn vị chức năng đã cử 11 cán bộ y tế tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở cơ sở thu dung. Tuy nhiên, để có thể vận hành cả cơ sở thu dung này thì cần một lực lượng lên đến 40 - 50 người, vì liên quan công tác hậu cần, an ninh. Do đó, ngoài lực lượng y tế còn có cả công an, quân đội, dân phòng tham gia.

Quận Đống Đa sẽ lên phương án lập các cơ sở thu dung khác nếu số ca bệnh tiếp tục tăng nhanh.

UBND 21 phường đã khẩn trương huy động các nguồn lực xã hội, cơ sở vật chất để triển khai ngay hoạt động của 21 Trạm y tế lưu động trên địa bàn; rà soát các hộ gia đình đủ điều kiện để cách ly F1 tại nhà có tổng số 25.910/96.913 hộ gia đình đủ điều kiện.