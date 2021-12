F0 tăng nhanh, Hải Phòng nâng cấp độ dịch tại nhiều địa phương

Your browser does not support the audio element.

Huyện Tiên Lãng trở thành vùng cam (cấp độ 3) sau khi thêm hai xã thuộc huyện này chuyển màu đỏ (cấp độ 4) do số F0 tại địa bàn tăng cao (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố).

Sáng nay 1/12, UBND thành phố đã chỉ đạo, nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4 (vùng đỏ) đối với hai xã: Tiên Thắng, Vinh Quang; tiếp tục duy trì cấp độ 4 (vùng đỏ) với hai xã Toàn Thắng và Tiên Minh. Áp dụng cấp độ 3 ở quy mô huyện đối với huyện Tiên Lãng bắt đầu từ 6h ngày 1/12.

Cùng ngày, UBND thành phố cũng quyết định, nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 (vùng cam) đối với hai phường: Thượng Lý và Sở Dầu. Áp dụng cấp độ 2 ở quy mô quận Hồng Bàng bắt đầu từ 12h cùng ngày 1/12.

Đây là hai địa phương được xác định đang trở thành điểm "nóng" với nhiều ổ dịch, số F0 được ghi nhận tăng cao mỗi ngày. Trong khi cả hai đều là địa bàn đông dân cư.