F0 tăng nhanh, giá các loại lá xông cũng 'đua' theo

Phụ huynh không lạm dụng xông hơi, không được xông trực tiếp vào người, đặc biệt là với trẻ em dưới 30 tháng, trẻ có tiền sử động kinh, sốt co giật hay người dị ứng với tinh dầu. Trường hợp trẻ có bệnh lý nền cần tuân thủ theo tư vấn và chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, với người già yếu, mắc bệnh mãn tính, suy nhược cơ thể cũng không được tùy tiện xông hơi một mình mà cần người hỗ trợ. Trong quá trình xông, nếu choáng váng, khó thở, tức ngực... cần ngưng xông ngay.

Theo GS Nguyễn Gia Bình – nguyên Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, một nghiên cứu khoa học của Đức đăng trên tạp chí PLOS one cho thấy, việc tăng nhiệt độ (40 độ C) làm ức chế khả năng nhân lên của SARS-CoV-2 trên các tế bào biểu mô đường hô hấp. Ngoài ra, trên tạp chí của Hội vi sinh Mỹ (ASM) cũng cho thấy vai trò của nhiệt độ và độ ẩm đến việc loại bỏ virus trên các bề mặt như thép, nhựa, găng tay... và việc tăng nhiệt độ từ 24 lên đến 35 độ C qua tính toán cho thấy loại bỏ virus rất nhanh.



Làm tăng nhiệt độ như vậy giống cách xông theo truyền thống của người Việt hay làm khi bị cảm cúm. Liệu pháp xông hơi có thể giúp phòng dịch tốt hơn. Tuy nhiên, không nên chủ quan mà vẫn phải tuân thủ 5K. Có thể nấu nồi nước lá cộng thêm các loại tinh dầu sả, tinh dầu khác vào và xông trực tiếp trên nồi nếu không có máy xông.