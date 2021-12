F0 tăng liên tục, Yên Bái siết chặt quy định phòng chống dịch

Your browser does not support the audio element.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái cho biết, trong ngày 4/12, Yên Bái ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca F0 lên 135 ca từ ngày 27/11 đến nay.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngoài cộng đồng tại TP Yên Bái (Ảnh: Lê Đức).

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Yên Bái yêu cầu toàn bộ người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, khi di chuyển từ các tỉnh đang có dịch ngoài cộng đồng về địa bàn, và các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở.