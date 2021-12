F0 tăng lên hàng trăm ca, Quảng Ninh chỉ rõ các tồn tại cần khắc phục

Your browser does not support the audio element.

Nội dung trên được nêu rõ trong thông báo mới nhất Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành ngày 30/11 về công tác phòng, chống dịch.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua đạt được một số kết quả tốt (Ảnh: CTV).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có tính chủ động trong triển khai các phương án, kịch bản phòng, chống dịch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý đã được nâng cao theo từng cấp độ dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh theo đúng phương châm "3 trước", "4 tại chỗ", tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.