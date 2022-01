F0 tăng "chóng mặt", Hà Nội lên phương án xử lý rác thải lây nhiễm

Your browser does not support the audio element.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký, ban hành phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly, quản lý, khám và điều trị tại nhà đối với F0 trên địa bàn thành phố. Phương án này được Hà Nội được đưa ra trong bối cảnh ghi nhận hàng nghìn ca F0 mỗi ngày.

Hà Nội quy định tất cả rác thải của gia đình có F0 đều được coi là chất thải lây nhiễm (Ảnh: Minh Nhật).

Tất cả rác thải của gia đình có F0 được coi là chất thải lây nhiễm

Theo đó, đối với nhà/phòng có trường hợp F0, thành phố yêu cầu tất cả các loại chất thải phát sinh của nhà bệnh nhân phải được coi là chất thải lây nhiễm.