Ảnh minh họa: Rush

Chính quyền Mỹ sẽ triển khai hàng trăm điểm phát thuốc tại các hệ thống bán dược phẩm trên toàn quốc cũng như các trung tâm y tế cộng đồng trong tháng 3.



Tổng thống Biden thông tin, người Mỹ cũng có thể đặt kit test xét nghiệm Covid-19 miễn phí tại trang web của chính phủ vào tuần tới. Mỗi hộ gia đình đủ điều kiện đặt 4 bộ/đơn hàng, tối đa 2 đơn.



Hãng Pfizer dự kiến cung cấp 1 triệu liệu trình thuốc Paxlovid điều trị Covid-19 trong tháng này. Trong thử nghiệm lâm sàng, Paxlovid có hiệu quả 89% trong việc ngăn ngừa nhập viện ở những người có nguy cơ phát triển bệnh nặng.



Mỹ đã đạt đến một thời điểm mới trong đại dịch, với các ca bệnh nặng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7. Biến thể Omicron đã tràn vào quốc gia này trong tháng 12 và tháng 1, gây ra một làn sóng nhiễm bệnh lớn chưa từng có khiến nhiều bệnh viện bị quá tải.



Hiện tại, số ca nhiễm ở Mỹ hơn 40.000 ca/ngày, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh dịch 1 triệu ca/ngày.



Tổng thống Biden thông tin hầu hết người Mỹ hiện không cần đeo khẩu trang theo hướng dẫn mới do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ban hành vào tuần trước.



“Với 75% số người trưởng thành được tiêm phòng đầy đủ và số ca nhập viện giảm 77%, hầu hết người dân có thể bỏ khẩu trang, trở lại làm việc, ở lại lớp học và tiến về phía trước một cách an toàn”, ông Biden đánh giá.



Theo vị lãnh đạo của Mỹ, quốc gia này đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt các biến thể, với khả năng triển khai vắc xin mới trong vòng 100 ngày nếu cần.



“Tôi không thể hứa một biến thể mới sẽ không xuất hiện. Nhưng tôi có thể hứa chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để sẵn sàng nếu điều đó xảy ra”, ông Biden tuyên bố.