F0 liên tục 'lập đỉnh', nhiều tỉnh miền Tây hỏa tốc nâng cấp độ dịch

Trước tình hình dịch diễn biến theo chiều hướng phức tạp, chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch.

Theo đó, hạn chế tối đa tổ chức hoạt động tập trung đông người trong nhà, ngoài trời và nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Chính quyền TP Cần Thơ khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến nơi tập trung đông người.

Chính quyền TP Cần Thơ khuyến khích cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống (nhà hàng, quán cà phê, trà sữa…) bán hàng mang về.

Hiện, TP Cần Thơ đang cho hơn 8.000 F0 được cách ly, điều trị tại nhà.

Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của An Giang, tỉnh đang hạ mức dịch từ cấp độ 3 xuống 2.

Hiện, An Giang có 4 đơn vị cấp huyện ở vùng xanh gồm: TP Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân.

Cấp độ 4 có hai đơn vị gồm: TP Châu Đốc và huyện Tịnh Biên. Hai huyện An Phú, Châu Thành ở cấp độ 3; các huyện, thị xã còn lại ở cấp độ 2.

Trong 5 ngày qua, An Giang ghi nhận hơn 1.300 ca F0. Đến nay, An Giang có hơn 22.600 ca F0, tỉnh này đã tiêm hơn 2,6 triệu liều vắc xin.

