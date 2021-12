F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội muốn có thuốc cần liên hệ đơn vị nào?

Trước câu hỏi F0 mong muốn có thuốc phải liên hệ với đơn vị nào và có cần trả phí không, ông Cương cho biết, việc cấp thuốc cho F0 điều trị tại nhà sẽ do Trạm y tế xã phường thị trấn hoặc Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà (do chính quyền địa phương thành lập) phụ trách.

Hiện nay, các loại thuốc này đều không phải trả phí. Tuy nhiên, việc cấp phát cần thực hiện đúng theo quy định. Người bệnh có thể liên hệ với Trạm Y tế để được hướng dẫn cụ thể.



Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, TP đang đưa vào sử dụng 3 gói thuốc cho F0 điều trị tại nhà.



Gói thuốc A (gồm thuốc hạ sốt Paracetamol và thuốc bổ sung vitamin) kèm theo hướng dẫn sử dụng được phát ngay cho người bệnh khi đủ điều kiện điều trị tại nhà và do Trạm Y tế cấp phát.



Gói thuốc B (gồm thuốc chống viêm Corticoid, thuốc chống đông) chỉ được sử dụng trong các tình huống đặc biệt và phải được bác sĩ đánh giá, kê đơn cho bệnh nhân. Sử dụng liều duy nhất trước khi chuyển người bệnh tới cơ sở y tế (sử dụng trong trường hợp F0 có dấu hiệu chuyển nặng)



Gói thuốc C (gồm các thuốc kháng virus Molnupiravir, Favipiravir) là các thuốc chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, phân bổ theo chương trình của Bộ Y tế, yêu cầu sử dụng có kiểm soát.



Do đó, để sử dụng, người nhiễm Covid-19 phải được khám sàng lọc, đánh giá và có cam kết đồng ý tham gia chương trình. Khi dùng thuốc kháng virus, F0 phải tuân thủ và chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế.