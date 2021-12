F0 cách ly tại nhà: "Được thăm hỏi, cấp thuốc- đỡ tủi thân, thuyên giảm rõ"

Theo chị Phan Thị Thu Trà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Trà An cho hay, khi bệnh nhân COVID-19 bắt đầu điều trị tại nhà, Hội Nông dân phường sẽ gửi họ túi thuốc xông thảo dược.

Hiện phường Trà An có khoảng hơn 90 F0 đang điều trị tại nhà. Khối đoàn thể phường Trà An đã chủ động phối hợp Trạm Y tế, ban, ngành,… thành lập “Tổ hỗ trợ F0 tại nhà” với thành phần gồm: Đoàn Thanh niên, y tế, quân sự, công an... Các thành viên đều để lại số điện thoại và sẽ gửi đến các nhóm Zalo của các khu vực, đài truyền thanh để khi người dân cần nhu yếu phẩm hoặc tất cả những vấn đề liên quan đến sức khoẻ thì họ đều có thể trực tiếp trao đổi.

Bệnh nhân F0 cách ly tại nhà tiếp nhận gói hỗ trợ.

Bà N.T.T.H (40 tuổi, khu vực 4, phường Trà An) vui mừng nói: "Tôi bán thịt ở chợ thì bị nhiễm bệnh và hiện đang cách ly điều trị tại nhà được khoảng 2 tuần. Khi được các bạn quan tâm, đến thăm hỏi, cũng như tặng thuốc và lá xông hơi tôi rất mừng, thấy đỡ bị tủi thân. Vừa kết hợp liệu trình thuốc điều trị của trạm y tế và thuốc xông này, các triệu chứng cũng thuyên giảm rõ rệt".