F0 bị đỏ mắt, bác sĩ cảnh báo 'triệu chứng không thể chủ quan'

Gia đình chị Nguyễn Linh (Hà Nội) có 4 người mắc Covid-19. Khác với các triệu chứng phổ biến của Covid là ho, sốt, mất khứu giác, vị giác…các thành viên trong gia đình chị có hiện tượng đỏ mắt.



Mẹ chồng chị Linh bị đỏ mắt 2 ngày trước khi phát hiện mình dương tính với SARS-CoV-2 và kéo dài 3 ngày. Người cô của chị lại có hiện tượng đỏ mắt sau 2 ngày phát hiện mắc Covid-19 và cũng kéo dài khoảng 3 ngày.



Con gái chị bị đỏ mắt sau 4 ngày dương tính và khỏi sau 2 ngày. Chị Linh cũng bị đỏ mắt trái vào ngày có kết quả dương tính. 5 ngày sau, hiện tượng này ở mắt trái biến mất nhưng mắt phải chị tiếp tục bị đỏ và kéo dài 3 ngày. Theo chị Linh, mắt bị đỏ nhưng không đau nhức, nhìn sự vật hơi mờ. Được các bác sĩ tư vấn nên gia đình chị không quá lo lắng. Họ nhỏ nước muối sinh lý và vệ sinh mắt cẩn thận.

F0 bị đỏ mắt do Covid-19. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

“4 F0 gia đình tôi đều không có triệu chứng, không ho, sốt… chỉ bị đỏ mắt. Chúng tôi sinh hoạt bình thường, tăng cường uống bù nước, vitamin C, đề kháng, nước cam, nước dừa, súc họng nước muối ấm nhiều lần và xông mũi họng 2 ngày/lần. Hiện tại, sức khỏe cả nhà đều ổn định”, chị Linh cho biết thêm.



Tương tự chị Nguyễn Nhung (Hà Nội) cũng xuất hiện hiện tượng đỏ mắt khi mắc Covid-19 ở ngày thứ 5. “Cả 2 mắt có gợn gợn và ngứa. Tôi đã nhỏ thuốc, thấy đỡ nhưng không biết sau này có di chứng gì không”, chị lo lắng.



Về hiện tượng này, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn (Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y), cho biết, mắt bị đỏ là do các mạch máu trong mắt sưng to và giãn ra, biểu hiện của tình trạng bệnh lý nhãn khoa hay hệ thống. Tình trạng này có thể lành tính hoặc nghiêm trọng tùy thuộc vào những triệu chứng đi kèm như giảm thị lực, đau nhức mắt, cộm chói mắt...



Cũng theo TS.BS Tuấn khoảng 11% người mắc Covid-19 có các triệu chứng đỏ mắt, thường gặp nhất là viêm kết mạc, chiếm 89%. Viêm kết mạc là một bệnh nhiễm trùng mắt thường gặp, nguyên nhân do virus hoặc vi khuẩn, đôi khi do một số tác nhân kích ứng, có thể dễ dàng điều trị và tránh được.



Bệnh nhân có triệu chứng đỏ mắt biểu hiện các phần màu trắng của mắt trở thành màu hồng hoặc đỏ, không gây khó chịu hoặc mắt có thể bị đau, cảm giác ngứa hoặc cộm, chảy nhiều nước mắt và nhiều rỉ mắt.



Khi mắc Covid-19, sự lây truyền nCoV qua lớp phim nước mắt có thể tồn tại, thậm chí sau khi người bệnh đã khỏi, dẫn đến di chứng đỏ mắt hậu Covid. Các nghiên cứu thế giới cũng báo cáo điều này ngay từ đầu xuất hiện dịch.



Trong một số trường hợp, dấu hiệu đỏ mắt không đơn thuần là viêm kết mạc mà là một số tình trạng nguy hiểm hơn, như viêm màng bồ đào trước (một tình trạng viêm phần trước nhãn cầu), liên quan đến bệnh lý đáp ứng viêm hệ thống đa cơ quan.



Ngoài ra, Covid-19 có thể ảnh hưởng lên võng mạc và hắc mạc (phần phía sau nhãn cầu) thông qua tình trạng thiếu máu, viêm mạch, tổn hại tế bào nội mô mạch máu võng mạc, dẫn đến tình trạng tắc tĩnh mạch võng mạc, nặng hơn là tắc động mạch võng mạc, gây mù không hồi phục.



Bệnh nhân Covid-19 có thể có tình trạng viêm thần kinh thị do virus xâm nhập trực tiếp vào thần kinh mắt hoặc do cơn bão cytokine, biểu hiện mất thị lực, liếc mắt thì cảm thấy đau, khám thấy phản xạ ánh sáng bất thường và phù gai thị.



Bên cạnh đó, nếu thiếu máu tổn hại một phần võng mạc có thể gây nên triệu chứng mất một vùng nhìn, bệnh nhân không thể thấy rõ một vùng thị trường. Các triệu chứng khác có thể có ở phía sau nhãn cầu bao gồm thoái hóa võng mạc, viêm màng bồ đào sau, tổn thương đa ổ trên võng mạc.



Bởi vậy, nếu bị đỏ mắt kèm các dấu hiệu bất thường cần phải có sự đánh giá của bác sĩ chuyên khoa mắt. Để phòng tránh di chứng đỏ mắt hậu Covid-19, ngay từ khi mắc bệnh nên chuẩn bị sẵn nước muối sinh lý Nacl 0.9% (loại 10 ml) để nhỏ mắt. Nước muối sinh lý có tác dụng rửa trôi virus và các yếu tố gây viêm khỏi bề mặt nhãn cầu, giúp sự hồi lưu nước mắt và hồi phục nhanh hơn trong các trường hợp đau đỏ mắt.



“Các loại thuốc khác dùng để điều trị đau mắt đỏ khi mắc Covid-19 cần tham vấn bác sĩ, không nên tự ý nhỏ thuốc, tra thuốc, xông hơi. Thời điểm và liều lượng sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt, thuốc tra mắt kháng sinh, kháng viêm rất quan trọng, vì nếu sử dụng không đúng có thể khiến bệnh năng lên hoặc kéo dài hơn, hoặc có các tác dụng phụ khác không mong muốn (khô mắt, tăng nhãn áp, mù mắt)”, TS.BS Tuấn nhấn mạnh.



Bên cạnh đó, người bệnh nên bồi bổ thể trạng, uống đủ nước, uống thêm các loại vitamin (A, C, E), giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, điều trị Covid-19 theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi tình trạng Covid-19 đỡ hơn, triệu chứng ở mắt cũng sẽ đỡ một phần. TS.BS Tuấn cũng lưu ý, bệnh nhân cần khám bác sĩ chuyên khoa sớm nếu mắt cảm thấy mờ đi hoặc đau nhức mắt.