F0 bị bỏ quên, không được hỗ trợ đối mặt với nguy cơ bệnh trầm trọng hơn

Mới đây, Bộ Y tế cho phép Hà Nội xác định F0 khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính, thay vì xét nghiệm PCR mang giá trị khẳng định. Theo đó, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Phản ánh đến Lao Động, chị Đ.L.C (18 tuổi, sinh sống tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) cho biết, chị nhận kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 8.12 nhưng phải đến ngày 14.12 mới được đưa đi.

Theo chị C., trong khoảng thời gian phải chờ đợi lực lượng y tế, chị C. có nhiều biểu hiện sức khoẻ không tốt. Cụ thể, C. bị sốt cao, mất vị giác và ho, cơ thể luôn mệt mỏi.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất vì không nhận được sự hỗ trợ cụ thể nào từ lực lượng y tế trên địa bàn. Ngoài ra, gia đình có người mắc COVID-19 khiến cuộc sống bị ảnh hưởng, hàng xóm xung quanh không dám tiếp xúc và hỗ trợ", chị C. nói.

Tương tự gần đây, một gia đình 4 F0 sống tại chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) trở thành tâm điểm dư luận khi họ trải qua 1 tuần mắc bệnh nhưng không nhận được bất kỳ thông tin hay hướng dẫn, sự động viên, hỗ trợ, thuốc điều trị nào từ phía cơ quan chức năng. Đáng chú ý, gia đình 4 F0 này không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Lý giải về sự chậm trễ khi đưa các F0 đi cách ly tập trung, lãnh đạo UBND Phường Hoàng Liệt thừa nhận, hiện các cơ sở thu dung trên địa bàn phường đã quá tải. Hiện tại phường đang kích hoạt trạm y tế lưu động nhưng gặp khó khăn do chưa đủ nhân lực ngành y tế.