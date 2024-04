Eximbank có chủ tịch mới, người của Bamboo Capital vào HĐQT

Ông Hải cho biết, vụ việc này là một bài học lớn cho ngân hàng, có ý nghĩa trong việc xây dựng lại hệ thống, đồng thời hướng đến cách tính lãi phù hợp với thông lệ thị trường.

Đối với những tài khoản không hoạt động, ngân hàng sẽ không tính phí, nhưng sẽ khoá thẻ nếu khách hàng không sử dụng để tránh gây lãng phí.

Đại hội cũng thông qua mục tiêu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế 5.180 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023. Dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2023. Huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2023. Nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.