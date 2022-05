EVNNPC đảm bảo cấp điện cho 60 điểm tổ chức SEA Games 31

Tại buổi kiểm tra và làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh về phương án cung cấp điện tại các địa điểm tổ chức thi đấu SEA Games trên địa bàn tỉnh do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chủ trì, ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết: Đến nay, PC Quảng Ninh kiểm tra, xử lý triệt để các khiếm khuyết trên lưới điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho các địa điểm thi đấu, tập luyện, lưu trú của các đoàn tham dự trong suốt thời gian diễn ra SEA Games.

Đặc biệt, tại những nơi có địa điểm thi đấu (Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả), Điện lực các địa phương tiến hành tổng kiểm tra kỹ thuật, an toàn; kiểm tra tình trạng mang tải của đường dây và các thiết bị trên đường dây, trạm biến áp; làm việc với các khách hàng kiểm tra đường dây và thiết bị phần khách hàng quản lý để đảm bảo vận hành an toàn.

Trong ngày 3/5-4/5, Điện lực các địa phương cũng tổ chức thực hiện diễn tập nơi có các đường dây cấp điện cho các địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games. Ngoài ra, các Điện lực cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị đăng cai các địa điểm thi đấu, lưu trú để phối hợp kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, máy phát điện dự phòng.

Để đảm bảo điện cho SEA Game 31, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An yêu cầu ngành Điện phải cấp điện an toàn, ổn định nhất. Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng nhấn mạnh: Trong 11 tỉnh, thành phố ở miền Bắc, Quảng Ninh là địa phương đăng cai nhiều môn thi đấu nhất, chỉ sau thủ đô Hà Nội, do đó, Bộ Công Thương đánh giá cao công tác triển khai nghiêm túc, hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Quảng Ninh để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho SEA Games.

Tuy nhiên, SEA Games có vai trò rất quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam mà với cả khu vực, khi lần đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh mới có cơ hội để vận động viên các nước thi tài trực tiếp và Việt Nam lại có vinh dự là nước đăng cai tổ chức, do vậy Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các Công ty Điện lực cần coi đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín quốc gia, của địa phương nên phải nỗ lực cao nhất, phải đảm bảo cấp điện an toàn ổn định nhất, tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan ngay cả trong trường hợp đã chuẩn bị rất kỹ.

Đại diện EVNNPC, ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cũng khẳng định, đến thời điểm này, EVNNPC đảm bảo cấp điện từ ít nhất hai nguồn điện lưới và có dự phòng cho 60 địa điểm diễn tập, tổ chức thi đấu và lưu trú (khách sạn) trên địa bàn 11 tỉnh miền Bắc tổ chức các môn thi đấu SEA Games.

Tổng công ty đã lập danh sách trực gồm đại diện lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo một số các Ban chuyên môn trực trong suốt thời gian diễn ra SEA Games và ASEAN Para Games 11. Cùng với đó các Công ty Điện lực như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hài Phòng, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ và Vĩnh Phúc đảm bảo bố trí lực lượng ứng 24/24, sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Để chuẩn bị các phương án cấp điện cho SEA Game 31, ngay từ Quý I/2022, các đơn vị của EVNNPC cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang hành lang đảm bảo an toàn tuyến dây; phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện để đảm bảo quản lý vận hành thông suốt và tổ chức cung cấp điện ổn định trong các ngày diễn ra SEA Games.

Bảo Anh