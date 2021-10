EVNNPC chú trọng thực hiện an toàn phòng cháy trong sử dụng điện

Là một đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chịu trách nhiệm quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra, trừ Hà Nội) với mục tiêu luôn đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Do đó, để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, có thể hỗ trợ nhân dân, khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, trong thời gian qua, các đơn vị trong EVNNPC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, ảnh hưởng vận hành lưới điện, đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong sản xuất kinh doanh.

Diễn tập PCCC định kỳ tại PC Bắc Ninh.

Tổ chức bộ máy thực hiện PCCC đồng bộ từ Tổng công ty đến cấp cơ sở

Theo ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, trong những năm qua, 100% các đơn vị trong EVNNPC thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, Cảnh sát PCCC các cấp tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, hiệu quả đối với lưới điện sau công tơ của cơ sở, hộ tiêu thụ điện và tham gia các đoàn kiểm tra an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện của cơ quan quản lý nhà nước tại các cơ sở, hộ tiêu thụ điện trên địa bàn.