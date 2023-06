EVN thiếu 1 triệu tấn than cho sản xuất điện, miền Bắc tăng cắt điện trở lại

Nhưng tổng khối lượng theo hợp đồng đã ký với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc là 4,388 triệu tấn, còn thiếu khoảng 1,642 triệu tấn so với kế hoạch. Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tổng công ty Phát điện 3) dự kiến chủ động bổ sung được khoảng 600.000 tấn trong tháng 6 và 7. Như vậy, khối lượng than còn thiếu khoảng 1 triệu tấn cho các nhà máy còn lại của EVN (khoảng 600.000 tấn trong tháng 6 và 400.000 tấn trong tháng 7).

Cụ thể, tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy nhiệt điện sử dụng than antracite của EVN trong hai tháng 6, 7 là 12,33 tỉ kWh, tương ứng nhu cầu than cần sử dụng là 6,03 triệu tấn than.

Trước tình hình trên, EVN đề nghị Tổng công ty Đông Bắc thực hiện cung cấp than theo đúng hợp đồng đã ký kết, cấp bù khối lượng than còn thiếu theo hợp đồng ngay trong tháng 6. Đồng thời tìm kiếm các giải pháp để bổ sung thêm lượng than cấp cho điện theo nhu cầu huy động của hệ thống các tháng sắp tới, trong đó giảm than cấp cho các khách hàng tiêu dùng khác để tăng lượng cấp cho sản xuất điện.

Trong tháng 5, Tổng Công ty Đông Bắc đã cấp 687.560 tấn than cho các nhà máy của EVN, chưa bao gồm 5% khối lượng tăng thêm. Từ ngày 12/5 tới nay, tất cả các tổ máy nhiệt điện sử dụng antracite đã vận hành tối đa theo yêu cầu của hệ thống, không có tổ máy nào ngừng/giảm công suất do thiếu than. Trong tháng 6 (từ ngày 1 đến ngày 11/6), Tổng công ty Đông Bắc đã cấp tới các nhà máy của EVN là 147.000 tấn, bằng 21,4% khối lượng hợp đồng.

Miền Bắc tăng cắt điện trở lại