EVN nói về thứ tự ưu tiên cắt điện ở các tỉnh miền Bắc

Tình hình cung ứng điện tại miền Bắc vẫn căng thẳng. Ảnh: Việt Linh.



Tại buổi họp chiều 7/6 của Bộ Công Thương cung cấp thông tin về cung ứng điện trong thời gian qua, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết từ giữa tháng 4 đến nay, EVN gặp phải khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng. Tập đoàn đã báo cáo và được Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo sát sao, kịp thời.

"Dưới sự chỉ đạo đó, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đảm bảo cung cấp than cho vận hành nhà máy nhiệt điện than và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tăng sản lượng cung cấp cho các nhà máy khí ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ", ông nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo EVN cho biết đã phối hợp với các tỉnh, thành và đến nay hầu hết 63 tỉnh, thành đã triển khai chỉ đạo tiết kiệm điện. Tập đoàn đã phối hợp các công ty điện lực thành viên trong vấn đề tiết giảm trong tình huống thiếu nguồn sao cho phù hợp nhất với từng địa phương.

Công suất tiết giảm điện tới 30%

"Ở khu vực miền Nam, miền Trung hoàn toàn đảm bảo cung ứng điện, còn với miền Bắc, từ nay đến khi nước về EVN sẽ cố gắng đảm bảo duy trì vận hành an toàn hệ thống điện. Trong lúc nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao, không đáp đủ một số thời điểm nên đã phải tiết giảm điện. EVN mong doanh nghiệp, người dân thông cảm, chia sẻ", ông Nhân nói.