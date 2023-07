EVN nợ PVN gần 23.000 tỷ đồng

Bên cạnh các yếu tố kể trên, ngành dầu khí cũng chịu tác động lớn từ thị trường năng lượng giảm sâu so với cùng kỳ và xu hướng tháng sau giảm so với các tháng trước. Trong đó, giá dầu thô, giá khí, biên lợi nhuận xăng dầu, lọc dầu đều giảm mạnh, nhu cầu điện tăng không cao so với cùng kỳ. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới 6 tháng đầu năm đã giảm từ 25-27% so với cùng kỳ; giá phân bón ở mức thấp, tiêu thụ khó khăn…

Bên cạnh đó, với việc ưu tiên huy động điện từ nguồn năng lượng tái tạo nhưng với tính ổn định không cao dẫn đến các nhà máy nhiệt điện khí huy động lên xuống máy liên tục làm xác suất sự cố các tổ máy tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất điện cũng như tính sẵn sàng để đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản lượng điện của tập đoàn.