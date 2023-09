EVN nỗ lực hợp tác cung ứng than cho điện

Trong những năm qua, EVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã hợp tác chặt chẽ trong cung cấp, tiếp nhận than, đáp ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than của EVN, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu cung cấp than cho sản xuất điện ngày càng cao. Bên cạnh đó là sự tăng trưởng phụ tải, biến động thời tiết, thủy văn… dẫn đến công tác lập kế hoạch tiêu thụ than cũng như công tác phối hợp giữa bên mua và bên bán khó khăn hơn. Thực tế này đòi hỏi EVN, các đơn vị thành viên của EVN và TKV, Tổng công ty Đông Bắc cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin hơn nữa; phối hợp linh hoạt đảm bảo cung cấp đủ than cho phát điện trong mọi tình huống.

Mục tiêu của Thỏa thuận hợp tác cung ứng than cho sản xuất điện dài hạn giữa EVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc là TKV và Tổng công ty Đông Bắc sẽ cung cấp đủ than, đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện của EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời tối ưu trong điều hành cung ứng than. Thỏa thuận cũng là cơ sở để các nhà máy nhiệt điện của EVN thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp than cho phát điện năm 2024 và những năm tiếp theo.