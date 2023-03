"Everything Everywhere All at Once" thắng lớn trước thềm Oscar 2023

Everything Everywhere All at Once giành được 7 giải thưởng tại Independent Spirit Awards. (Nguồn: CGV)

Tác phẩm điện ảnh "Everything Everywhere All At Once" (sản xuất năm 2022) tiếp tục mang về nhiều giải thưởng lớn cho xưởng phim độc lập A42 - một hãng phim nhỏ ở Manhattan (Mỹ).

Tại lễ trao Giải Tinh thần độc lập (Independent Spirit Awards) lần thứ 38 vừa diễn ra ở thành phố biển Santa Monica, hạt Los Angeles (Mỹ), "Everything Everywhere All At Once" đã được xướng tên tới 7 giải trong tổng số 8 đề cử, trong đó có giải Bộ phim hay nhất.