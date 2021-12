Evergrande, Kaisa "ngã đài", giới địa ốc Hồng Kông tranh thủ "chớp" món hời

Theo hồ sơ của sàn giao dịch chứng khoán, một tuần sau, Kaisa bán một lô đất Kai Tak cho Tập đoàn Phát triển Thế giới Mới và Viễn Đông với giá 1,9 tỷ HKD và khoản nợ giả định là 6 tỷ HKD. Kaisa cũng đã tìm được người mua trả 186,4 triệu HKD cho tầng 38 của tòa The Centre, đây là thương vụ bất động sản đắt giá nhất thế giới khi toàn bộ tòa tháp đã được bán với giá 5,2 tỷ USD vào năm 2019.

Đứng đầu danh sách thanh lý của Evergrande là tòa tháp văn phòng cao 26 tầng tại bờ sông Wan Chai đã được bán trên thị trường với giá ước tính 1,7 tỷ USD. Yuexiu Property, tập đoàn bất động sản có trụ sở tại Quảng Đông, đã rút khỏi thỏa thuận mua tòa tháp vào tháng 10. Evergrande đã bán một nửa dự án khu dân cư có tên The Vertex ở Cheung Sha Wan cho đối tác VMS Group với mức giá chưa từng được tiết lộ.

Sự thay đổi này cũng ảnh hưởng đến các đơn vị phát triển bất động sản khác đang hoạt động ở Hồng Kông, đặc biệt là những công ty đã vi phạm "ba ranh giới đỏ" của Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc về giới hạn nợ như China Evergrande Group, Kaisa Group Holdings, China Aoyuan Property Group và Goldin Financial Holdings. Trong đó tập đoàn bất động sản lớn nhất Evergrande hiện tại đã phá sản, nhưng thời điểm đó cũng đã nổi lên với tên gọi tập đoàn bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới với khoản nợ hơn 300 tỷ USD cho dù ông Hứa Gia Ấn - Chủ tịch Evergrande đã phải bán tài sản và chuyển hướng kinh doanh sang ô tô điện để trả nợ.

Tập đoàn HNA đã phá sản vào tháng 1 và bị phân tán thành nhiều công ty nhỏ khác nhau, trong khi người sáng lập Chen Feng bị cảnh sát tạm giữ để điều tra nhưng nguyên do không được ghi chú cụ thể trong hồ sơ.

Chris Hoong Cheong Thard - Giám đốc điều hành của Far East Consortium - người đã hợp tác với New World Development vào tháng trước cho biết: "Không có gì ngạc nhiên khi thấy các nhà phát triển đại lục bán đất của họ ở Hồng Kông nếu cần huy động tiền mặt. Lô đất từ Kaisa ở thời điểm hiện tại được định giá 7,9 tỷ HKD, giảm gần 20% so với mức định giá đã được kiểm toán vào ngày 30/6".

Aoyuan, một công ty bất động sản khác có trụ sở tại Quảng Đông, cũng đã tẩu tán gần hết các tài sản ở Hồng Kông. Tháng trước, công ty này đã bán 3/4 một tòa nhà dân cư cũ ở đường Robinson thuộc khu trung cấp với giá 900 triệu HKD, lỗ 176,6 triệu HKD. Công ty này cũng đang chào bán một tòa nhà văn phòng hay còn gọi Office46 ở Kwai Chung với giá 800 triệu HKD, giảm gần 16% so với giá mua năm 2018 là 950 triệu HKD.

Số liệu báo lỗ của các nhà đầu tư đã chứng minh những tính toán sai lầm trong quá trình định giá thị trường. Không phải lô đất nào ở Hồng Kông cũng sẽ có mức giá cao ngất ngưởng.

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc đại lục duy nhất còn hoạt động năm nay là CC Land của ông Cheung Chung-kiu, người Trùng Khánh. Ông Cheung, còn được gọi là Zhang Songqiao, là thành viên của tập đoàn Active Pursuit đã trả 7,25 tỷ HKD vào tháng 2 để mua một khu dân cư sang trọng tại The Peak. Bốn lô Kai Tak của HNA cuối cùng đã quay trở lại thuộc quyền kiểm soát của các công ty đầu tư bất động sản lớn của Hồng Kông.

GIỚI ĐỊA ỐC HỒNG KÔNG "CHỚP" MÓN HỜI

Tập đoàn Wheelock, do Douglas Woo - con trai nhà tài phiệt Hong Kong Peter Woo Kwong-ching - điều hành đã mua hai mảnh đất từ HNA với giá 13,25 tỷ HKD. Henderson Land Development - một công ty khác - đã mua thêm hai địa điểm khác với tổng giá trị 16 tỷ HKD. Bốn khu đất đạt tổng trị giá 29,25 tỷ HKD, cao hơn khoảng 7% so với số tiền mà nhà phát triển Trung Quốc đã trả.

"Chúng tôi sẽ không cấm những người khác tham gia đấu thầu đất của chính phủ", Stewart Leung Chi-kin, chủ tịch của Wheelock Properties, người cũng là chủ tịch của nhóm vận động hành lang quyền lực Hiệp hội các nhà phát triển bất động sản (Reda) cho biết. "Hồng Kông là một thị trường tự do."

Hằng Đoàn

TheoSouth China Morning Post