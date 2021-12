Evergrande được "lệnh" ưu tiên trả nợ cho người lao động, nhà cung cấp

Your browser does not support the audio element.

Trung Quốc yêu cầu Evergrande phải ưu tiên trả lương cho người lao động trước Tết Nguyên đán cận kề (Ảnh: Bloomberg).

Nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho hay, các nhà chức trách Trung Quốc đang tập trung vào việc đảm bảo lương thưởng cho người lao động trước thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.