EU đề xuất áp mức giá trần khí đốt liệu có khả thi?

Do đó, như chính Uỷ viên phụ trách năng lượng của Uỷ ban châu Âu, bà Kadri Simson thừa nhận, việc kích hoạt cơ chế áp giá trần năng lượng chỉ là giải pháp cuối cùng và đây cũng chỉ là một giải pháp tạm thời. Cơ chế này cũng có thể bị tạm ngưng bất kỳ thời điểm nào nếu không đáp ứng đủ 2 điều kiện kích hoạt hoặc nếu như Uỷ ban châu Âu nhận thấy có nguy cơ đe doạ đến nguồn cung khí đốt, đến nỗ lực cắt giảm tiêu thụ khí đốt hay đến việc luân chuyển khí đốt trong nội bộ EU.

Europex, một nhóm trao đổi năng lượng tại châu Âu, đầu tuần này cũng đưa ra đánh giá “hết sức lo ngại” về cơ chế điều tiết thị trường năng lượng châu Âu, tức việc áp giá trần khí đốt, bởi cơ chế này sẽ tác động đến ổn định tài chính cũng như sự an toàn của nguồn cung khí đốt.

Một số nước như Ba Lan, Bỉ hay Tây Ban Nha ủng hộ mức giá trần trong khi Đức, Hà Lan, những nước e ngại nhất việc áp giá trần khí đốt, hiện vẫn chưa thể hiện quan điểm ủng hộ hay phản đối mức giá 275 euro/MWh mà Ủy ban châu Âu đề xuất. Do đó, cuộc họp của Bộ trưởng Năng lượng các nước EU trong ngày 24/11, dự kiến sẽ rất phức tạp bởi giống như lo ngại lớn nhất từ nhiều tháng qua tại châu Âu, sẽ rất khó có một chính sách năng lượng đáp ứng được với đòi hỏi và lợi ích của tất cả 27 nước thành viên EU bởi các quốc gia này có các điều kiện về hạ tầng năng lượng, về tiềm lực tài chính hoàn toàn khác nhau.

Hướng chuyển động của thị trường năng lượng EU

Mức giá trần 275 euro/MWh như Uỷ ban châu Âu đề xuất đang gây tranh cãi, bị một số quốc gia thành viên cho là quá cao. Do đó, các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu trước hết cần phải đạt được sự đồng thuận về mức giá này. Cũng cần nhắc lại rằng, tại Hội nghị Thượng đỉnh EU cuối tháng 10/2022 tại Brussels, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng chưa từng chính thức tuyên bố ủng hộ việc áp giá trần khí đốt mà chỉ đồng ý sẽ thảo luận về kịch bản này, sau khi chịu nhiều sức ép từ các nước như Pháp, Tây Ban Nha…

Nói cách khác là Đức, cường quốc số 1 châu Âu và cũng là nước chịu nhiều sức ép nhất về khủng hoảng năng lượng, chưa nói “có” cũng chưa nói “không”. Do đó, việc EU có thông qua được đề xuất này hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Tiếp đến, điều kiện kích hoạt cơ chế giá trần khí đốt này cũng không đơn giản và chưa chắc đã có thể áp dụng trong thực tế.

Trước mắt, như dự báo của nhiều tập đoàn tài chính và năng lượng lớn, thị trường năng lượng châu Âu vẫn sẽ chuyển động dựa trên quy luật cung-cầu. Hiện tại, do đã lấp đầy kho dự trữ sớm và nhiều hơn so với dự kiến nên châu Âu ít chịu sức ép hơn về nguồn cung. Giá khí đốt tại châu Âu cũng đã giảm xuống còn khoảng 1/3 so với kỷ lục cuối tháng 08/2022, dù vẫn đang cao gấp khoảng 3-4 lần mức giá vào thời điểm năm 2021. Trong những tháng tới, giá khí đốt tại châu Âu được dự báo sẽ có ít biến động mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung năm 2023 được dự báo sẽ phức tạp hơn nhiều nên từ Hè 2023 châu Âu sẽ lại tiếp tục chịu các tác động mạnh về giá.

Đối với dầu mỏ thì châu Âu phụ thuộc vào Nga ít hơn so với khí đốt nên việc EU chính thức cấm nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay cũng đã được tính toán để giảm thiểu các tác động. Câu hỏi chính hiện nay là việc G7 kiên quyết áp giá trần với dầu mỏ của Nga sẽ có tác động ra sao đến thị trường dầu mỏ thế giới. Nga có thể trả đũa bằng cách ngưng toàn bộ việc xuất khẩu dầu mỏ và khi đó giá dầu trên thế giới chắc chắn sẽ lại tăng cao, nhất là khi các nước OPEC hồi tháng 10/2022 cũng đã quyết định cắt giảm sản lượng.

Ngoài ra, dù G7 áp giá trần với dầu mỏ của Nga nhưng điều quan trọng là hai quốc gia khách hàng lớn nhất của Nga là Trung Quốc và Ấn Độ sẽ phản ứng ra sao. Nếu 2 cường quốc châu Á chấp nhận rủi ro đương đầu với các lệnh trừng phạt của phương Tây để tiếp tục mua dầu của Nga thì tác động của việc áp trần giá dầu mỏ cũng sẽ không đáng kể đối với Nga./.