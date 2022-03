EU có rơi vào khủng hoảng lương thực?

Tôi dạo qua các cửa hàng địa phương: thịt, gà, cá, các siêu thị nhỏ. Mọi thứ không có gì thay đổi, chúng hoàn toàn bình thường. Vấn đề duy nhất mà chúng tôi gặp phải là xăng đã tăng giá. Nhưng vì giá xăng đã tăng, tôi nghĩ những lần mua hàng tiếp theo sẽ đắt hơn”, bà Svetlana, cư dân ở Genoa (Italy) chia sẻ.

Ông Vadim, cư dân ở Riga, Latvia cho biết: “Trước đó, có thông tin cho rằng ở Latvia đang thiếu muối. Điều này là do thực tế là cho đến thời điểm đó muối được mua từ Belarus và Ukraine. Nhưng do các lệnh trừng phạt và hành động quân sự, hoạt động nhập khẩu đã bị dừng lại. Bây giờ các nhà chức trách đang tìm kiếm nguồn cung muối ở các thị trường khác. Điều này sẽ sớm được thực hiện và do đó vấn đề sẽ được giải quyết.

Cũng có thông tin cho rằng tại một số cửa hàng thuộc mạng lưới phân phối Lidl, bắt đầu hạn chế việc cung cấp hàng cho người dân. Tuy nhiên, đó là các hạn chế đối với những người mua giấy vệ sinh, do nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu ngày càng tăng. Nhìn chung, tình hình ổn định.

Vì các dịch vụ có trách nhiệm đảm bảo, sẽ có đủ thức ăn cho mọi người. Đối với giá cả, ngay cả trước khi xảy ra xung đột, giá năng lượng đã tăng. Nói chung, việc thanh toán các hóa đơn điện nước khá tốn kém đối với người dân. Nhưng điều này đơn giản là do giá năng lượng tăng”.