EU cảnh báo đùi ếch, bưởi Việt Nam vi phạm an toàn thực phẩm

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS) vừa có văn bản gửi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật về việc cảnh báo của EU đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong tháng 9/2021.

Trong tháng 9/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã nhận được hai cảnh báo về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cảnh báo số 2021.4784 ngày 02/9/2021 với sản phẩm đùi ếch đông lạnh do chứa chất cấm nitrofurans (furazolidone) mức dư lượng 17 µg/kg-ppb. Lô hàng số G2100406 đóng gói bởi Maison GrandJean tương ứng với lô hàng số MP00755 của nhà cung cấp (SABAROT). Nhà sản xuất là Công ty TNHH Thương mại và chế biến thực phẩm Ngọc Hà, địa chỉ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.