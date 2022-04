'Ét Ô Ét' Hương Giang: Catwalk ngày càng giống 'đi chợ' là sao?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hương Giang catwalk "tay đơ" gây tranh cãi.

Trước đó không lâu, Hương Giang cũng "bê" kiểu catwalk này lên sàn diễn thời trang của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Cánh tay Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cứng đơ, trong khi chuyển động eo - chân dặt dẹo.

Tướng đi kỳ kỳ khiến Hương Giang bị cho là "phép trung bình cộng lỗi" của Võ Hoàng Yến và Vũ Thu Phương.