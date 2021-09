Esports lần đầu được đưa vào tranh huy chương ở Asian Games 2022

Asian Games 2022 (hay Asiad 19th) sẽ trở thành kỳ Á vận hội đầu tiên đưa eSports vào các bộ môn tranh huy chương. Theo tin từ Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á (AESF), sẽ có 8 bộ môn được đưa vào danh sách thi đấu chính thức và 2 môn biểu diễn.

8 bộ môn này là Arena of Valor (Liên Quân Mobile), Dota 2, Dream Three Kingdoms 2, EA Sports FIFA, Hearthstone, League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), PUBG Mobile, Street Fighter V và 2 bộ môn biểu diễn là Robot Masters và VR Sports.