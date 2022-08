Erik ten Hag sớm định đoạt số phận De Gea tại MU

Đáng chú ý ở chỗ, De Gea nếu mùa vừa qua trở lại là người chơi hay nhất đội, đang bị hoài nghi mất chỗ ở Old Trafford vì không phù hợp phong cách bóng đá của Erik ten Hag.



Ở trận thua thảm họa 0-4 Brentford, De Gea là người mắc lỗi đáng trách trong 2 bàn đầu khiến MU thêm kiệt quệ tinh thần và đã để đối thủ dẫn 4-0 chỉ sau 35 phút.



Thủ thành này sau đó lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình.



Trước tình hình đáng lo ngại, MU được đó gấp rút bổ sung 1 người gác đền để tạo áp lực cạnh tranh với De Gea.



Tuy nhiên, theo ESPN, Erik ten Hag đã sớm chọn ‘gắn bó’ với De Gea, bất chấp Dean Hendersen có sẵn, thời điểm còn chưa rời MU theo dạng cho mượn.

Tuy nhiên, nhà cầm quân 52 tuổi đã sớm chọn lựa 'gắn bó' với thủ thành 31 tuổi bất chấp nhận thấy rõ điểm yếu của De Gea

Nguồn trên khẳng định, chiến lược gia người Hà Lan nhận biết rất rõ điểm yếu - khả năng chơi chân kém của De Gea nhưng ông vẫn chọn anh cho mùa giải 2022/23 tại MU.



Lý do là vì, Erik ten Hag cảm thấy rằng việc thực hiện quá nhiều thay đổi ở đội 1 tại Old Trafford trong mùa hè sẽ gây ra “quá nhiều gián đoạn”.



So với các thủ môn hàng đầu ở Ngoại hạng Anh như Ederson (Man City) và Alisson (Liverpool), tỷ lệ chuyền bóng chính xác của De Gea thua xa, chỉ 62%, trong khi 1 người trên lần lượt là 85% và 84%.



Thế nên, cho dù được chọn lựa tin tưởng nhưng De Gea sẽ cần phải vượt khó không ít nếu muốn trụ lâu dài trong đội hình MU thời Erik ten Hag.